برلماني يكشف تفاصيل عزل ألف أسرة بقريتي "بني عفان ودموشيا" ببني سويف

قال عبد الرحمن برعي، عضو مجلس النواب، إن الإجراءات المتبعة من الدولة المصرية تجاه حماية المواطنين جيدة جداً وفعالة وحمت حياة المصريين، مشيدًا في الوقت ذاته بعزل ألف أسرة بقريتي "بنى عفان ودموشيا" بمحافظة بنى سويف، عقب ثبوت إصابة 26 مواطنا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "برعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الدولة تعمل على تلبية احتياجات الأسر التي عزلت بالقريتين وهو أسلوب تتبعه مع كافة المناطق التي يظهر بها حالات إيجابية تحمل الفيروس القاتل.

فيما أشاد عضو مجلس النواب، بالدور الإيجابي الذي يقوم به شباب القريتين، حيث ذكر أن شباب القرية متضامنون على أعلى مستوى ويقومون بدور رائع جداً حيث يقومون بمساعدة الأسر التي تحت الحجر وتلبية كافة مطالبهم.