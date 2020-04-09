ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في برلين إلى 4212 حالة

أعلنت إدارة الصحة بمجلس الشيوخ الألماني، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة برلين إلى 4212.

وأوضحت الإدارة، في بيان اليوم، أنه توفي حتى الآن 37 مريضا يعانون من الفيروس التاجي الجديد، مقارنة مع 32 حالة وفاة في اليوم السابق، وتم عزل 546 مريضًا ويتم علاجهم حاليًا في المستشفى، من بينهم 126 يتم علاجهم في العناية المركزة، ويتم عزل بقية المتضررين في المنزل، لافتة إلى أن 2121 من المصابين بشكل واضح هم من الذكور و2082 من الإناث.

وأشارت إلى أن الوفيات تنتمي إلى الفئات العمرية التالية: (5 تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما، و10 بين 60 و80 عاما و22 كانوا فوق 80 عاما، ويبلغ متوسط ​​العمر 81 عاما، لافتا إلى أن (وسط برلين) هي المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس بـ 617 تليها (شارلوتنبورج فيلمسدورف) بـ 535 حالة.

ووفقا للإحصاءات فقد تعافى 2341 شخص في العاصمة برلين.