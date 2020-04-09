ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 9519 حالة ووفاة 73 شخصا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، 8 حالات وفاة و146 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، أنه مع زيادة هذا العدد، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 9519 إصابة مؤكدة.

وذكرت القناة أنه توفي رجل، يبلغ من العمر 63 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، مساء، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 73.

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 8241 وصفت حالتهم بسيطة، 186 متوسطة و156 خطيرة و120 تم توصيلهم بجهاز التنفس الاصطناعي.