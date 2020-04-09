الرقابة المالية: حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر وصل 20 مليار جنيه

أكد الدكتور أحمد حسين المشرف العام على المشروعات المتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الفئة من المشروعات لها دور كبير في الاقتصاد المصري، خاصة أن معدلات النمو بها مرتفعة، ووصلت إلى 40% العام الماضي.

وأضاف حسين، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك نحو 3.5 مليون مستفيد من هذه المشروعات، التي يعمل بها نحو 9 ملايين عامل، وكل عامل يعول ما بين 3-4 أفراد، و40 ألف موظف، أي أن هناك نحو 12 مليون مصري مستفيد من هذه المشروعات، مشيرا إلى أن تمويل هذه المشروعات وصل إلى 20 مليار جنيه.

وأشار المشرف العام على المشروعات المتناهية الصغر، بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الاقتصاد المصري كان في حاجة إلى هذا النوع من المشروعات، حيث أنه دعم الاقتصاد، وساعد على انخفاض معدلات البطالة، ومنذ بداية أزمة كورونا كان هناك توجيهات بتأجيل الأقساط الخاصة بهذه المشروعات، خاصة الذين تأثرت بشكل مباشر بالأزمة مثل "الكافيهات، أو المشروعات المتعلقة بالأنشطة السياحية"، ودعم هذه الفئة بتشجيعهم على تغير المشروعات إلى أخرى يحتاجها السوق حاليا مثل المشروعات المتعلقة ببيع المطهرات، أو المواد الغذائية، كما تقرر أيضا توفير تمويلات للجديدة للعملاء الذين سينجحون في دفع آخر الأقساط الخاصة بهم خلال هذه الفترة، مع زيادة امتيازات فترات السداد، ورفع مبلغ التمويل.

وتابع حسين، أن نسبة التزام العملاء في هذه المشروعات بسداد الأقساط قد تعدى 78%، وهذا يؤكد نجاح هذه المشروعات، وأن هناك تواصل دائم مع العملاء لإزالة أي معوقات مع البنوك المختلفة، التي تقدم التمويل.