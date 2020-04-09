ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 5734

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 5734.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أنه تم تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بالفيروس و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الصحيفة، تماثل 473 شخصًا للشفاء حتى الآن وتوفي 166 آخرين، وسجلت ولاية ماهاراشترا أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في الهند إذ بلغت حالات الإصابة بها 1135، بينما تأتي ولاية تاميل نادو في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى 690، كما ارتفعت الإصابات في نيودلهي إلى 669.

يذكر أن حكومة نيودلهي أغلقت أمس الأربعاء 20 بؤرة يتفشى بها فيروس كورونا في أنحاء ولاية نيودلهي وحظرت الدخول أو الخروج من هذه المناطق.