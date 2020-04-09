السيطرة على حريق بمولد كهرباء ببنك مصر دون إصابات بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع بمولد كهرباء أعلى سطح بنك مصر بناحية بندر المنشاه دون حدوث إصابات او أضرار داخل البنك.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق أعلى فرع بتك مصر بمدينة المنشاه، أنتقل مساعد مدير الأمن للوحدات ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمولد كهرباء أعلى سطح بنك مصر "فرع المنشاه" وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال "بدري.ج.ع" 34 عاما موظف أمن بالبنك ويقيم بندر المنشاه رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالمولد وأضاف بأن المولد الكهربائي يستخدم كمصدر بديل للطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي ما أضاف باحتراق الأسلاك الداخلية للمولد ولم ينتج عن ذلك ثمة تلفيات أخري ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.