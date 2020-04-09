في أول يوم عمل.. مستشفى كفر الزيات للعزل يستقبل 20 حالة مصابة بكورونا

كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة بالغربية، عن استقبال مستشفى كفر الزيات العام، 20 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في أول أيام عمل لها، بعد تحويلها إلى مستشفى عزل، بينهم حالة من أبناء المحافظة والـ 19 الأخرين من محافظات مختلفة.

وأشارت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن المصابين بفيروس كورونا أعمارهم تتراوح ما بين 19 عاما حتى 86 عاما، بينهم طبيبين وممرض، وأن المستشفى متوفر به كافة المستلزمات الطبية لعلاج المرضى، إلى جانب الكوادر البشرية من الأطباء والممرضات وكافة الطواقم الطبية المعاونة، والعمل جاري على علاج المرضى.

من جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الجامعة دعمت مستشفى الحجر الصحي في كفر الزيات العام بـ 10 من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب في تخصصات الأمراض الصدرية والتخدير والعناية المركزة والأمراض المتوطنة والباطنة والكلينكال باثولوجي والأشعة التشخيصية.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعلن عن تحويل مستشفى كفر الزيات العام إلى مستشفى حجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وأكد أن المستشفى يتوفر فيه شروط العزل وخاصة أن جميع غرف المستشفى ملحق به دورات مياه ما يساعد في تطبيق العزل الصحي لكل مريض، وقال إن الفرق الطبي وصل أول أمس المستشفى لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14يوما متواصلة داخل المستشفى .

وأكد " عبدالناصر"، أنه تم تجهيز مستشفى كفر الزيات العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتوفير كافة احتياجاتهم مع توفير الرعاية الكافية لهم خلال 14 يوما، وتم نقل وحدة الغسيل الكلوي والحضانات والعناية المركزة والجراحات الطارئة إلى مستشفى أبيار المركزي ونقل العيادات الخارجية بالوحدات الصحية لمراكز طب الأسرة بما لا يؤثر على الخدمة المقدمة لأهالي كفر الزيات.