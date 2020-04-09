خبير: الإعلام التقليدي غير قادر على مواكبة السوشيال ميديا

قال خالد البرماوي خبير الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، إنّ الإعلام التقليدي لم ينجح في التطور بشكل يلاحق الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، فالأخير أصبح متسع ورواده أصبحوا ملايين، ومهما كان مجهود الصحفي أو الإعلامي على الشاشات والقنوات والجرائد المختلفة، فلن يستطيع مواكبة سرعة الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا.

وأضاف البرماوي، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ الإعلام الرقمي يقدم الأخبار على مستوى العالم، كما يقدم بثا مباشرا لأهم الأحداث العالمية والمحلية، مشيرا إلى أنّ حركة تطور الإنترنت مقارنة بالإعلام العادي أكبر بكثير، والأكثر جذبا للمتابعين، وهناك منظمات تستغل السوشيال ميديا لبث الشائعات بشكل كبير، مثل شائعة اختفاء السلع من الاسواق التي كانت سببا في الزحام والتكدس الشديد من جانب المواطنين، والشائعات السياسية مثل الدعوات التي خرجت من بعض المنصات والقنوات الإخوانية لدعوة المواطنين للتهليل والتكبير والتظاهر ضد كورونا، ما قد يزيد نسب تعرضهم للإصابة بالفيروس المستجد.

وأكد البرماوي: "يجب أن نكافح هذه الشائعات من خلال القنوات الرسمية، التي تعمل باستمرار للرد على الشائعات وتوعية المواطنين بأغراض المنصات التي تستغل الظرف الحالي الخاص بفيروس كورونا، لزيادة بث الشائعات بهدف زعزعة استقرار الدولة".