"تنمية المشروعات" بأسيوط يدعم الأنشطة المتضررة من كورونا بقرض استثنائي

قال رميح عبدالحسيب، المدير الإقليمي لجھاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیھة الصغرب بأسیوط، إن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أعلنت تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغير ة المتضررة، خاصة الصناعية وكثيفة العمالة.

وأوضح أن المبادرة تتضمن منح قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى سنة، لضمان استمرارية هذه المشروعات، ومساعدتها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى تلك الأزمة، حتى يتمكن صاحب العمل من الحفاظ على مرتبات العمالة، وضمان استمرارية مشروعه.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة، سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، حيث يصل الحد الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه، وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة، وتبعًا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأوضح "رميح" أن مبادرة الجهاز تهدف لتوفير تمويلات سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا، .

وطالب "عبد الحسيب" أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادر ة بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (16733) أو (0882051326) أو (0882051324)، أو زيارة فر ع الجهاز بأسيوط ببرج الراعي شارع الجلاء، حيث يتلقى الفرع الطلبات اعتبارًا من اليوم الخميس.