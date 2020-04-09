55 إصابة جديدة بكورونا في الكويت.. وارتفاع الإجمالي إلى 910

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الخميس، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.

وقال المتحدث، في المؤتمر الصحفي الـ35، والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية، إن الحالات الجديدة شملت 51 حالة مخالطة، تضمنت 4 حالات لمواطنين كويتيين، و47 حالة لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المكتشفة خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي مازالت تحت قيد التقصي الوبائي، فبلغ إجمالي عددها 4 حالات، تضمنت حالتين لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

ولفت إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 22 حالة، منها 8 حالات في وضع حرج، و14 حالة مستقرة، في حين استقر إجمالي من أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الإجراءات الوقائية عند 911 شخصًا.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.