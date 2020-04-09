"الأوقاف" تنتج قناع وجه لمكافحة كورونا.. بـ50 جنيها ويمكن غسله

أنشأت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وحدة إنتاجية مختصة لإنتاج قناع حماية الوجه، مساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتهدف الأقنعة لتوفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، الذي قد يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أنّ الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين، فالقناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، ويساعد كذلك على تجنب لمس الوجه باليدين.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان عنها، أنّه من بين المميزات الرئيسة التي يتمتع بها القناع، إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، إذ إنّه مصنوع من مادة البولي كربونيت المقاومة للخدش، ما يطيل عمر القناع الافتراضي.

يذكر أنّ المواد الداخلة في صناعة القناع، تتميز بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، إذ تغطي الوجه من الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن المقرر طرح القناع للبيع بسعر 50 جنيها فقط للقناع الواحد.