بأغان وطنية.. محافظ أسيوط يقود حملة ليلية لتعقيم الشوارع والميادين

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس الأربعاء، حملة مكبرة لرش وتطهير شوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط، بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة الإنقاذ السريع، وبمصاحبة سيارات تحمل مكبرات صوت لإذاعة وترديد الأغاني الوطنية، وحث المواطنين على الإلتزام بالمنزل خلال أوقات الحظر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطهير بالكلور لكافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات، وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد على ضرورة التنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، وتكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات في الأماكن العامة، مناشدًا كافة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة، ممثلة في وزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وعدم نشر أي معلومات مغلوطة أو شائعات تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.