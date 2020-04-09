جامعة أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بتعقيم دور الرعاية

أجرت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة ميدانية لثلاثة من كبار دور رعاية الأيتام بمحافظة أسيوط، تزامنا مع احتفال مصر بيوم اليتيم.

وأوضحت "غانم"، أن جامعة أسيوط حرصت خلال هذا العام على تغيير شكل الاحتفال النمطي بيوم اليتيم، بتوجيه الدعم للأطفال من خلال توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

كما جرى تطهير وتعقيم 3 من دور الأيتام بمحافظة أسيوط، بواسطة أطقم تطهير من قبل جامعة أسيوط.

وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الزيارة شملت بيت ليليان تراشر وهو أكبر وأقدم دار للأيتام في مصر ويضم نحو 300 طفل وشاب وكفيفة فضلا عن كبار السن.

كما تضمنت الزيارة دار الحنان لرعاية الأيتام البنين، والتي تضم نحو 25 من أبناء الدار، إضافةً إلي دار الشيماء لتنمية المجتمع وكفالة الأيتام والتي تضم 17 فرداً، كما تستقبل الجمعية التبرعات على حساب 364/1/30000، ببنك مصر فرع جامعة أسيوط.