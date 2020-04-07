جامعة أسيوط تعد لحملة توعوية عن كورونا على اليوتيوب

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن الإعداد لإطلاق حملة توعوية على القناة الرسمية لجامعة أسيوط على اليوتيوب، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، بهدف التعريف بمخاطر كورونا وطرق العدوى وأهم أعراض الإصابة، من خلال بعض الأعمال الفنية المقرر أن تساهم في تنفيذها عدد من كليات الجامعة.

وقالت إن نخبة من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات ستشارك في الحملة، التي سوف تهدف إلى تقديم أسس مواجهة "الكوفيد 19" وذلك بالاعتماد على عدد من المحاور النفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والغذائية والطبية، مع ترحيب إدارة الجامعة باستقبال أى مواد فنية مميزة تعكس قدرة المشاركين على توظيف طاقاتهم الإبداعية والابتكارية في تحقيق أهداف الحملة، أو كذلك تصاميم ابتكارية يتم تقييمها من قبل المختصين بالجامعة بهدف الترفيه الإيجابي عن أفراد المجتمع في ظل حالة الانعزال المجتمعي السائدة فى الوقت الحالي.

وأعلنت الدكتورة مها غانم عن تبنى الجامعة اكتشاف المواهب الفنية للعناصر المتميزة من داخل وخارج الجامعة ومن كافة الأعمار وإتاحة لهم الفرصة لعرض مواهبهم في مجالات الغناء، أو الموسيقى أو الشعر ، أو "الستاند آب كوميدي" مع فوز المواهب الأفضل والأعلى تفاعلاً من الجمهور بجوائز تذكارية من الجامعة.

وأشارت دينا مصطفى مدير إدارة الإعلام بالجامعة، إلى البدء في تلقي فيدوهات مصورة من كافة الأفراد الراغبين في عرض مواهبهم المختلفة أو أعمالهم الفنية على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على الرابط التالي :

https://www.youtube.com/channel/UCWQ_77kTNASDcbMsBzFiJ2w

أو على حساب الجامعة الرسمي على الفيسبوك على الرابط التالي

: https://www.facebook.com/MediaAssuitUn /

وأضافت مدير مكتب إعلام جامعة أسيوط، أنه على الراغبين في الاشتراك عليهم تسجيل فيديو قصير لا يقل عن دقيقتين ولا يزيد عن 4 دقائق بصوت وصورة واضحة وإرساله على "الواتس آب" على رقم 01114451619 مرفق معه اسم صاحب الموهبة، وأهم بياناته الشخصية وذلك لعرضها بعد مراجعتها.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على الدور المجتمعي المنوط بالجامعات المصرية في التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع مستوى الوعي الصحي والسلوكي لدى الأفراد، وهو ما يعد أحد مهامها العاجلة والأساسية في الوقت الراهن في ظل تكاتف جهود الدولة الرسمية والمجتمعية من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل تفشيه في معظم دول العالم، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على توطيد أواصر التواصل مع كافة منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب وذلك فى إطار من الشفافية والوضوح من خلال قنواتها الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي .