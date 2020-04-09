فض 3 أسواق وحفل زفاف في بني سويف ضمن إجراءات مجابهة كورونا

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم، اليوم الخميس، 3 أسواق عشوائية بقرى كوم أبو خلاد ودنديل وعزبة مطيرد، اليوم الخميس.

كما أغلقت الوحدة المحلية 5 محلات مخالفين لقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى فض أحد الأفراح بقرية الشناوية، ذلك وسط تأمين من قوات الشرطة. وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة، والحد من التجمعات، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا.