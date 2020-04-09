 برلمانية تشيد بإنتاج شركة الغزل والنسيج للكمامات الطبية

أشادت شادية ثابت عضو مجلس النواب، ببدأ شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بأعمال التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والنجاح في تصنيع 40 كمامة معقمة في الدقيقة الواحدة بمعدل 2400 كمامة في الساعة، مشيرة إلى أن الدولة عزمت على توفير كافة المستلزمات الطبية والكمامات واستغلال مواردها ومصانعها لتصنيعها توفيرها في الأسواق بأسعار مخفضة.

وأوضحت ثابت في بيان لها، أن إنتاج شركة الغزل والنسيج للكمامات يعكس مدى حرص الحكومة على إدارة الأزمة بالطريقة العلمية، واستغلال كافة إمكانياتها ومصانعها لتصنيع المستلزمات الطبية، خاصة أن الدولة في أشد الحاجة لتوفيرها لنجاح خطتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ التعليمات الوقائية.

ولفتت إلى أن المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، صنعت الكمامات وأنتجت كميات ضخمة غطت احتياجات السوق المصري، فضلا عن دخول مصانع الغزل والنسيج في تلك الصناعة سيساهم في توفير الكمامات بالأسواق وستكون في متناول الجميع بأسعار مخفضة.