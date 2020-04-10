عمر الشريف.. أستاذ تحطيم القيود والوصول للعالمية

نجح في المحلية حتى وصل إلى العالمية لدرجة لم يصل إليها فنان قبله، واستطاع الفنان عمر الشريف أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ السينما العربية والعالمية.

في مثل هذا اليوم 10 أبريل من عام 1932، ولد عمر الشريف أو ميشيل جوزيف ديمتري شلهوب، في محافظة الإسكندرية، وفي فمه ملعقة ذهب، حيث كان والده أحد كبار تجارالأخشاب، وعقب تخرجه من الجامعة، عمل مع والده لعدة سنوات في تجارة الأخشاب، ولكن قلبه كان متعلقًا بالفن والتمثيل، ومن أجل ذلك سافر إلى لندن لدراسة التمثيل.

عقب عودة ميشيل شلهوب، من الخارج، جمعته الصدفة بصديقه المخرج يوسف شاهين، الذي عرض عليه الوقوف أمام فاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي"، وتم اختيار اسم عمر الشريف له، وبعد نجاحه في الفيلم، قدم عددا من الأفلام مع فاتن حمامة منها "أيامنا الحلوة، صراع في الميناء، سيدة القصر، نهر الحب، لا أنام".

قصة حب جمعت بين عمر الشريف، وفاتن حمامة، وتوجت بالزواج، وأسفرت هذه الزيجة عن انجاب ابنهما طارق، وارتفعت أسهم عمر الشريف في عالم الفن، وتصاعدت نجوميته وتصدر اسمه أفيشات الأفلام.

في بداية الستينات، كان عمر الشريف على موعد مع العالمية، خصوصًا مع اتقانه عدد من اللغات الأجنبية، حيث اختاره المخرج ديفيد لين، للعمل في فيلم "لورانس العرب"، وبسبب هذا الفيلم، ترشح عمر الشريف لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، وحصل على جائزة الكرة الذهبية بسبب أدائه، ليركب "الشريف" قطار العالمية، وقدم أشهر أدواره "دكتور زيفاجو"، الذي حصل بسببه على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية.

في الوقت الذي حظى فيه عمر الشريف، بالنجومية التي وصلت إلى العالم، كانت علاقته بالفنانة فاتن حمامة على المحك، بسبب سفره واستقراره بالخارج، وتم الطلاق والانفصال بينهما، ولم يتزوج بعدها.

كان للفنانة عمر الشريف، تجربة تليفزيونية وحيدة، حيث قدم مسلسل "حنان وحنين" عام 2007، مع صديقه أحمد رمزي.

عدد من الجوائز العالمية الكبرى اقتنصها عمر الشريف، منها "جولدن جلوب"، عن دوره في فيلم "دكتور زيفاجو"، ونفس الجائزة عن دوره في "لورانس العرب"، وذات الجائزة، والتي تقاسمها مع تيرينس ستامب وكير دولا وبيتر أوتول، ورُشح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد.

في فيلم "الأراجوز"، قدم عمر الشريف، لأول مرة تجربة غنائية بصوته، وهى أغنية "يا أراجوز المدارس"، أمام ميرفت أمين، وهشام سليم.

قبل وفاته، أصيب عمر الشريف بألزهايمر، ونسيانه كل ماحدث في حياته، حتى رحل عن عالمنا عام 2015.