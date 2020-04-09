إنفوجراف.. 6 شائعات استهدفت الأقصر في زمن كورونا

أصدرت إدارة الإعلام بمحافظة الأقصر، إنفوجراف يوضح أبرز الشائعات التي انتشرت المحافظة، أثناء تعاملها مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتضمن الإنفوجراف الشائعات التالية:-

1- تداول منشور وأخبار ملغوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم بعزل محافظة الأقصر تماماً ومحافظات أخرى سياحية وتحويلها لحجر صحي.

والحقيقة أنه لم يجر عزل المحافظة أو أي محافظة أخرى، وتم إصدار بيان لنفي هذا الأمر مع اتخاذ تدابير وقائية واحترازية لوقف انتشار الفيروس.

2- نشرت إحدى المواقع أخبار غير حقيقية، عن صدور قرار بمنع دخول وخروج المواطنين من مدينة الأقصر على خلفية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة، للحد من فيروس كورونا.

والحقيقة أنه لم يصدر أي قرار بمنع الدخول والخروج من وإلى مدينة الأقصر، وأصدرت المحافظة بياناً أكدت فيه أنه لا صحة لما نشر حول هذا الأمر وأنه عاري تماماً من الصحة.

3- تداول أخبار ومعلومات مغلوطة على موقع "فيس بوك" تفيد بزيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بمحافظة الأقصر، في أماكن مختلفة.

والحقيقة أنه لا صحة لهذه المعلومات والأعداد وبيانات الإصابات تصدر من وزارة الصحة، التي تتعامل بشفافية مع الأمر، وتعلن عن أرقام وأعداد الحالات في بيان يومي.

4 – تداول معلومات بين المواطنين خاصة بغلق مستشفيات ومؤسسات طبية بالأقصر، نتيجة ظهور إصابات بالفيروس بين العاملين بها.

والحقيقة أنه لا صحة لهذا الأمر مطلقاً، وما يتم هو اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية داخل المستشفيات والمؤسسات الطبية، لحماية الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات والمواطنين.

5 –غلق المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت الموجودة خارج المولات التجارية، على مستوى المحافظة.

والحقيقة أنه غير صحيح بالمرة، المخابز والصيدليات والسوبر ماركت خارج المولات مفتوحة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع ولا يسري عليها قرار الحظر.

6 - توقف عمل جميع ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي بالمحافظة.

والحقيقة أنه جرى غلق أحد فروع البنك الأهلي بمدينة الأقصر، وتوقف عمل الـ ATM داخل الفرع فقط .