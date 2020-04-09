السياحة تنشر عددا من الجولات الإرشادية بالمتاحف عبر صفحاتها الرسمية
كتب:
الوطن
07:40 م | الخميس 09 أبريل 2020
قررت وزارة السياحة والآثار خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، نشر عددا من الجولات الإرشادية بالمتاحف عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.
وتتضمن هذه الجولات، شرح لعشرين قطعة أثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية، أثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء، بتأخير بدء موعد حظر التجوال لمدة ساعة، فأن وزارة السياحة الآثار سوف تطلق زياراتها الافتراضية والإرشادية، اعتبارا من اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وذلك على صفحاتها الرسمية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عبر هذه الروابط:
Website
https://egymonuments.gov.eg/en
www.antiquities.gov.eg
https://www.facebook.com/moantiquities/
https://www.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/
https://www.facebook.com/Egymonuments-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-107850397367140
https://twitter.com/TourismandAntiq?s=08
https://twitter.com/KhaledElEnany6?s=08
https://twitter.com/ExperienceEgypt
https://twitter.com/ar_experienceeg
https://instagram.com/ministry_tourism_antiquities?igshid=1m22gucgpllnt
https://instagram.com/khaled.elenany?igshid=18bu0xnbdaz2o
https://instagram.com/experienceegypt?igshid=nne45hh8fpav