المتحدث باسم المترو: توزيع كمامات طبية على ركاب الخطوط الثلاثة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الانفاق، إنّه سيتم توزيع كمامات طبية على العديد من الركاب داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة، مشيرا إلى أنّ الوحدات الإسعافية المتنقلة بالمحطات مجهزة تماما لتقديم الإسعافات الأولية لأي حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنّ حركة القطارات سيتم توقفها خلال ساعات حظر التجوال في البلاد، وموعد آخر قطارات المترو بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، من محطة شبرا الخيمة الساعة 7.30 مساءً ليصل إلى المنيب في الساعة 7.55 مساءً، ومن محطة المنيب الساعة 7.30 مساءً ليصل إلى محطة شبرا الخيمة في الساعة 7.50 مساءً.

وتابع أنّه في الخط الثالث للمترو "العتبة - نادي الشمس" بمصر الجديدة، سيكون آخر الرحلات من محطة نادي الشمس الساعة 7.15 مساء، ليصل إلى محطة العتبة 7.40 مساءً، وآخر رحلة من محطة العتبة 7.45 مساءً ليصل محطة نادى الشمس الثامنة مساءً.

وأوضح عبدالهادي، أنّه سيتم تشغيل الخطوط الثلاثة بدء من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة الثامنة مساءً، وسيتم الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب والتنسيق مع وزارة الداخلية، حال وصول آخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر.