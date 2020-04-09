بـ"فيديو طريف".. علاء مبارك يطالب متابعيه الالتزام بالحظر

مازح علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشر "مبارك"، مقطع فيديو من موقع "تيك توك"، لشخص حاول الخروج من المنزل وهو يرقص على أنغام أغنية "أنا رايح فين"، للفنان عمرو دياب، لكنه تراجع وعاد مرة أخرى إلى شقته، بعدما سمع صوت سيارة شرطة.

خفة الدم فى التعامل مع حظر التجوال، خليك فى البيت و ما تحرجش نفسك pic.twitter.com/Wt9zwTGNSK — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 9, 2020

وكتب علاء مبارك، تعليقًا على الفيديو: "خفة الدم فى التعامل مع حظر التجوال، خليك فى البيت و ما تحرجش نفسك".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ لجنة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا أوصت، باستمرار تطبيق نفس الإجراءات التي أُتخذت لمدة أسبوعين آخرين، حتى 23 أبريل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "مستمرون في إجراءات حظر المواطنين على جميع الطرق، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتعليق حركة الطيران وإغلاق الجامعات والمدارس والمحال التجارية وتخفيض قوة العمل في أجهزة الدولة".

وتابع: "وجدنا نتيجة لمواعيد العمل، بالنسبة للقطاع الخاص، كان يحدث تكالبًا شديدًا في آخر ساعة بسبب انتهاء العمل في الساعة السادسة أو الساعة السابعة، ما كان يؤدي إلى ضغوط هائلة على كل المواصلات، وجرى الاتفاق على تطبيق الحظر بداية من الساعة الثامنة".