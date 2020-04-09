يحذرك من مناطق الوباء.. "صحة مصر" تطبيق على الموبايل لمواجهة كورونا

أطلقت وزارة الصحة والسكان، تطبيقاً إليكترونياً باسم "صحة مصر"، كتطبيق خدمي يتضمن معلومات علمية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وبمجرد تحميل التطبيق على الهاتف المحمول تظهر رسالة : "البرنامج وزارة الصحة عاملاه مخصوص عشان حمايتك، هتلاقي عليه كل المعلومات العلمية الموثقة اللي تحتاجها عشان تحمي نفسك، هتقدر من خلاله تسألنا ونرد عليك وهتقدر تبلغ عن حالة أو تتابعنا ببياناتك الصحية لو في عزل منزلي، وإحنا كمان هنقدر نبعت لك رسائل وتعليمات مهمة جدا لحمايتك، ابعته لكل أصدقائك ومعارفك عشان تساعنا نحميهم # تحيا_ مصر".

وعقب ذلك تظهر رسالة أخرى تطلب السماح بمشاركة الموقع جاء فيها: "محتاجين تسمح لنا أحياناً بمشاركة الموقع عشان لو دخلت منطقة فيها إصابات نقدر ننبهك ونبعت لك تعليمات تساعدك في التعامل مع الموقف أو لو عايز تبلغ عن حالة نقدر نساعدك".

ويطلب منك التطبيق التسجيل من خلال إدخال رقم الهاتف وكتابة الرقم القومي، لتدخل بعد ذلك إلى التطبيق الذي يضم مجموعة من الخانات وهي المقالات حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخانة خاصة بالأسئلة الشائعة، وثالثة خاصة بالإبلاغ عن حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ورابعة للأرقام الهامة الخاصة بوزارة الصحة مثل الخط الساخن للاستفسار عن فيروس كورونا وحسابات وزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى خانة بعنوان "تحدث معنا" ، وبمجرد النقر عليها تنقلك إلى حساب وزارة الصحة والسكان عبر موقع التواصل الاجتماعي "الواتس آب" .