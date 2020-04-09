بينهما طفل.. إصابة اثنين فى مشاجرة لخلاف على الميراث في أسيوط

أصيب شخصان، أحدهما طفل وحالته حرجة، فى مشاجرة نشبت بالأسرة النارية، لخلافات على الميراث بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بين أولاد عمومة، ووقوع مصابين بقرية الغريب.

وبالفحص، تبين وقوع مشاجرة بين أولاد عمومة بيت عبد الجليل وبيت معبد، لخلاف على ميراث، وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من أحمد عبد العال أحمد، 15 سنة، مصاب بطلق ناري بالرقبة، وتم عمل الإسعافات الأولية له، وجار تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة صالح محمد أحمد، 35 سنة، بجروح بالرأس وكدمات بالجسم، وخضع لإجراء الإسعافات الأولية له، وجرى إلقاء القبض عليه، وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.