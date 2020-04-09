"أوقاف الإسماعيلية" تحذر المخالفين لقرار غلق المساجد بإنهاء الخدمة

وجهت مديرية أوقاف بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة، مديري الإدارات الفرعية بالتنسيق مع المفتشين، بضرورة التأكيد على جميع العمال والمؤذنين والأئمة بمتابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق.

ووجهت المديرية، بتكثيف المتابعة غدًا الجمعة، وسرعة موافاة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بأي مخالفة، مشددة على إنهاء خدمة من يقوم بفتح أي مسجد، أو يقصر تقصيرًا ينتج عنه فتح أي مسجد أو زوايا.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات الفرعية، بالتأكيد على غلق جميع المساجد والزوايا غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، مع تحذير جميع العاملين بالمساجد من عمال ومؤذنين وأئمة ومفتشين من أى تراخٍ فى التنفيذ، وتكليف مفتشين خطوط السير بالإدارات الفرعية بتكثيف المتابعة.

وأشار "بدران" إلى أن هذا القرار يأتي بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس، كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناءً على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم، والتي تؤكد خطورة التجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد.