ساويرس ينفي خفض نصف رواتب موظفيه: كنت بتكلم على شركات السياحة

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، تخفيض رواتب موظفيه بنسبة 50%، موضحًا: "المجال عندي ميسمحش، أنا لا خفضت المرتبات ولا سيبت حد يمشي من عندي، أنا أتكلمت على شركات السياحة".

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، بفضائية "سكاي نيوز العربية": "اتكلمت عن السياحة لأن الفنادق قفلت كلها بالضبة والمفتاح، ومفيش سياح بتيجي والمطارات مقفولة، دي ناس معندهاش إيرادات خالص، وكل الشركات السياحية في مصر خفضت المرتبات 50% وقللت العمالة، ولو معملتش كده ممكن تفلس نهائيًا".

وتابع: "لما بقول حاجة بيبقى في رغبة في التصيد.. متفرقش معايا".