ساويرس: أحلف على المصحف أو الإنجيل.. أنا مش همشي حد

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه تحمل أجور العاملين بالكامل في مؤسسته، موضحًا: "أحلف على المصحف أو الإنجيل؟! أنا مش هخفض ولا همشي حد، لأن قدراتي تستحمل 3 شهور أو 6 شهور، هقدر أستحمل يعني".

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، بفضائية "سكاي نيوز العربية"، أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تطبق وفقًا لقدرات الشركات: "مقدرش أقارن بين الناس، واحد بيقولي اللي أنت أتبرعت بيه ميشتريش سندوتش، قلتله وأنت اتبرعت بثمن السندويتش؟".

وحول تبرع مؤسسة ساويرس للتنمية بمبلغ 100 مليون جنيه، قال: "مؤسستنا علمية مش بتاعة إنها ترمي فلوس في الهواء وخلاص، قبل ما أصرف الفلوس بعمل اجتماعات مع المؤسسات، وزارات الصحة والتضامن والتعليم، وبنك الطعام وصناع الخير، عشان المؤسسات تصرف الفلوس في محلها وتساعد الناس على مواجهة الوباء، مش مجرد أمضي شيك وخلاص".