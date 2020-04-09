ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الأردن إلى 372 والوفيات لـ 7

سجلت الأردن اليوم 14 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 372 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر إنه سُجلت حالة وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7حالات ، فيما تعافت 11 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 161 حالة.

الحكومة الأردنية تؤكد عدم وجود بؤر للوباء في البلاد

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الأردنية عدم وجود أي بؤرة لكورونا المستجد في البلاد، وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في تصريحات، إن مسألة إغلاق المطارات ليست في الأردن فقط بل هي مسألة عالمية، وإن فتحها قد تحتاج لأسابيع.

وأشار العضايلة، إلى أن هناك مشكلة في التنقل بين المدن في الخارج، حيث قامت العديد من الدول بعزل مدن عن مدن أخرى وبعضها بها مطارات، موضحا أن المدارس والجامعات ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.