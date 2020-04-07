الأردن: قد نضطر لحظر التجوال الشامل لمواجهة كورونا

قال وزير الدولة في الأردن لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الجهات المعنية قد تضطر لإجراء حظر تجول شامل ولأكثر من يوم، في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح العضايلة، في المؤتمر الصحفي اليومي، أمس: "بخصوص الالتزام بتعليمات حظر التجوّل، أود الإشارة إلى ارتفاع عدد المخالفات خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ وصلت إلى 1036 مخالفة، وضبط 558 سيارة مخالفة".

وأضاف الوزير الأردني: "رصدت الأجهزة الأمنيّة اليوم حالات للتنزه، وممارسة بعض أنواع الرياضات الجماعية هذه الممارسات تخالف تعليمات حظر التجوال، وسيتم التعامل معها وفق أحكام القانون"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار العضايلة، إلى أن الحكومة "قد تضطر" خلال الأيّام المقبلة إلى فرض حظر تجوال شامل لأكثر من يوم، مثلما حصل الجمعة الماضي، وذلك "لتمكين فرق التقصي الوبائي من زيادة فاعلية عملها".

وكان وزير الصحة سعد جابر، أعلن في وقت سابق، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة الأردنية، إلى 349 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

العاهل الأردني يأمر بدراسة إنتاج السلع الغذائية في البلاد

أوعز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى الحكومة بدراسة إنتاج سلع غذائية محليا، بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية، للحفاظ على مخزون آمن في كل الظروف.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى مستودعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتها، وفقا لأعلى المواصفات.

ووجه العاهل الاردني، بوضع خطة لاستمرارية التزود بالمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمملكة، داعيا جميع القطاعات المعنية إلى الجاهزية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان، وتوفير احتياجات المواطنين في جميع مناطق المملكة.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، على أن "المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مريح، ويتجاوز فترات الأمان".

وأضاف الحموري: "لدينا تقييم دوري لمخزوننا من السلع الأساسية نحن نتعامل مع جميع الافتراضات بما فيها أسوأ الحالات، والمتمثلة بعدم القدرة على الاستيراد".

وشدد الحموري، على أن "المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الأساسية كالرز والسكر والقمح مريح، عدا عن الإنتاج المحلي من الدواجن والخضروات".