"الزملوط" يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة الخارجة

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مديرية الإسكان بعرض تقرير بالموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بقرية بنك مصر النموذجية الجاري إنشائها بمشروع القرى النموذجية شمال مدينة الخارجة، ضمن مبادرة "بيتك – مصنعك – غيطك"، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ بها، وأسباب التأخير في إنهاء الأعمال.

وقال المحافظ، خلال جولته التفقدية اليوم للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة، إنه تفقد بنفس المشروع محطة معالجة الصرف الصحي، ووجه باستغلالها لإنتاج مياه للري غير المشروط واستخدامها في أغراض الزراعات المتنوعة، نظرًا لتقدمها عن محطات المعالجة الثلاثية بزيادة ثلاث مراحل، ووحدة تعقيم فوق بنفسجية والتي تضمن إنتاج مياه مطابقة للجودة لري المحاصيل والنباتات.

وأضاف المحافظ، أنه تفقد محطة تنقية مياه الشرب والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 متر مكعب/ساعة، حيث تحتوي على فلاتر لإزالة الرمال والحديد بجانب عمليات التعقيم والأكسدة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بها، إضافة إلى استكمال تسوية وتمهيد الشوارع الداخلية وتشجير وتجميل المتخللات بين المنازل.