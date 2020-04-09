معتز بالله عبدالفتاح: السوادن تعود للحكمة والعقل بأزمة سد النهضة

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تمسك مصر والسودان بمرجعية مسار واشنطن الخاص بملئ وتشغيل سد النهضة هو عودة للسودان إلى بوطقه العقل والحكمة: "مصر من البداية حريصة على مصلحة الدولتين، والحسابات في السودان مكنتش متكامله لديهم"

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر والسودان باتا يتحدثان بنفس المنطق وطريقه التناول وهو ما أعطي صورة سيئة لتضارب المصالح بين مصر والسودان.

وأوضح: "لو كل دولة مننا كانت بتتكلم لوحدها كانت الخسائر هتبقي أكبر"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في السودان حاليا هم مستحدثين في الأمور الأقليمية.

وتابع: "من الممكن أن يكون ترتيب الأولويات لديهم كانت خاطئة، وإحنا بنعذرهم وهنقف جنبهم".

وأكد أنه ومن الطبيعي تحدث مصر والسودان بصوت واحد في عدد من القضايا على رأسها أزمة سد النهضة، معلقا: "لو كل دولة مننا أتكلمت لوحدها بمنطق يبقي أحنا سيبنا لأثيوبيا أنها تكرر اللي هي عايزاه"، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية تكون ذات ملفات رئاسية والأجهزة البيروقراطية التي تعمل على حل مثل تلك الأزمات.

واختتم: "الحمد لله الامور اتصلحت وده هينعكس إيجابا على أي تفاوض محتمل بين الدولتين".