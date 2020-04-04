أديب: إثيوبيا بنت سد النهضة أيام ثورة يناير وعاوزة تكمله أثناء الانشغال بـ كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إثيوبيا عملت على بناء سد النهضة أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتسعى لاستكماله حاليا أثناء انشغال العالم كله بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في قمة مصغره عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.

وأوضح "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القيادة السياسية تهتم بالعديد من الأزمات التي تواجه بالوطن، ومنها أزمة سد النهضة إلى جانب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف قائلا: "النهاردة رئيس الوزراء الإثيوبي قال إن بلاده هتبدأ في ملئ خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل من مايو إلى سبتمبر".

وفي سياق آخر، أكد أن هناك عدد كثيرة في أفريقيا لا يعلم أحد عنها شيء في أعداد الإصابات بفيروس كورونا: "أوروبا خايفة يببقي جوه البلدان دي قنابل بيولوجية ووبائية، وتنفجر في وجه العالم أجمع".