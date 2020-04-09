روسيا: موسكو والرياض تتفقان على المضي قدما في استقرار سوق النفط

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف،أن بلاده والمملكة العربية السعودية اتفقتا على المضي قدما في الصفقة، التي تهدف إلى استقرار الوضع في سوق النفط.

وقال دميترييف، في تصريحات مساء اليوم لتلفزيون "بلومبرج "، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن روسيا والمملكة العربية السعودية وضعتا جانبا بعض الخلافات واتفقتا على المضي قدما في صفقة لا تشمل فقط تحالف (أوبك +)، بل وتشمل أيضا الدول الأخرى التي تشارك في استقرار السوق"، ووصف المسؤول الروسي، الاتفاق باللحظة التاريخية المهمة للغاية.

واتفقت مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعها اليوم عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو المقبلين، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.

جدير بالذكر، أن دول "أوبك+" لم تتوصل يوم 6 مارس الماضي لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده.