محافظ بني سويف: إزالة 300 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال أسبوع واحد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية، لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار محافظ إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة.

وأضاف المحافظ أنه وبالتزامن مع جهود المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، فإنه يتم تكثيف الحملات لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الخاصة، وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، حيث تم وخلال أسبوع واحد فقط إزالة ما يقرب من 300 حالة تعد سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة على مستوى المحافظة، لافتاً إلى متابعته على مدار الساعة، للجهود التى تقوم بها أجهزة المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، لإزالة التعديات، والتصدى لمحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، خاصة خلال ساعات حظر التجول التي أقرتها الحكومة.

كما أشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، للعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كل الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أي تعديات مستجدة.

يشار إلى أن اجتماع لجنة البت، أمس الأربعاء، انتهت إلى الموافقة على 18 طلب تقنين جديد، ليصل بذلك عدد الموافقات إلى 1616 طلبا، فيما بلغ عدد العقود الابتدائية المحررة إلى 401 عقد بواقع 287 مبانٍٍ و114 زراعة.