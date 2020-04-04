محافظ بني سويف: الانتهاء من توزيع 99.5% من شرائح التابلت على الطلاب

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، انتظام أعمال توزيع شرائح التابلت بالمدارس التي تم تخصيصها بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، لتخفيف الزحام والتكدس أمام مقر التوزيع بالشركة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ عدد الطلاب بالمحافظة، 14 ألفا و56 طالبا وطالبة من صف أولى ثانوي، ضمن الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبي "الإلكتروني" المقرر غدا الأحد.

وأشار المحافظ، إلى استمرار أعمال التوزيع والتي بدأت منذ الاثنين الماضي، بمقار المدارس المخصصصة لهذا الغرض في كل إدارة تعليمية والبالغ عددها 8 مدارس على مستوى مراكز المحافظة، حيث شهد اليوم السبت، توزيع 350 شريحة حتى الآن، منها 101 شريحة لمدارس الخدمات، لتصل نسبة التوزيع الإجمالية إلى 99.5%، فيما تتواصل أعمال تسليم الشرائح حتى الانتهاء من تحقيق كامل المستهدف توزيعه.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية له، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدة بالصف الأول الثانوي يبلغ 14 ألفا و56 طالبا وطالبة، وأن ذلك يأتي استعدادا للامتحان التجريبي الإلكتروني المزمع عقده اعتباراً من غد الأحد.

وأثنى محافظ بنى سويف على الجهود غير العادية التي تبذلها الشركة المصرية للاتصالات من خلال التعاون مع المحافظة والجهات المعنية في تسليم الطلاب شرائح التابلت، حيث تم الالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب والموظفين سواء من الشركة أو التربية والتعليم، مؤكدا على أن هذه الفترة تشهد تكاملا وتعاونا غير مسبوق لإنجاح الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وأن ما تبذله الشركة المصرية للاتصالات يعد جهدا يستحق الإشادة بجانب جهود التربية والتعليم.