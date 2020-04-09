حمدي: الدول المطعمة ضد الدرن نسبة الإصابة فيها بكورونا أقل 6 مرات

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، إن تلقيح الدرن يقوي الجهاز المناعي ضد جميع الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأضاف حمدي خلال فيديو عرضه برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن هناك بحثين ما زالا في طور النشر، "منهم واحد من جون هوبكنز قارن بين الدول اللي تطعمت ضد الدرن والدول الأخرى ووجد أن الدول التي طعمت ضد الدرن نسبة حدوث إصابات فيروس كورونا المستجد فيها أقل بنسبة 6 مرات".

وتابع: "الدراسة الثانية بينت ودرست الدول اللي بتاخد التطعيم وهم 131 دولة بالمقارنة بـ 21 دولة مش بياخدوا هذا التطعيم، ووجدوا أن اللي أخدوا التطعيم ضد الدرن نسبة الإصابة فيها 38 حالة في المليون في حين إن الدول اللي محصلش فيها تطعيم ضد الدرن نسبة الحالات فيها 358 حالة في المليون".

واستطرد أن الدراسة بينت أن الوفيات بالنسبة لعدد المواطنين الذين طعموا ضد الدرن بلغ 4 حالات في المليون، والذي لم يطعم ضد الدرن بلغت النسبة 40 حالة في المليون.

وأوضح أن الباحثين وجدوا أن الدول الفقيرة التي انتشر فيها مرض الدرن كان معدل الإصابة فيها ضعيف جدا مقارنة بالدول الغنية، "إحنا في سباق مع الفيروس ومفيش أدوية موجودة في الوقت الحالي صممت خصيصا لهذا الفيروس".