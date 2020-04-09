سعفان: أصحاب سيارات وأطفال تقدموا للحصول على دعم العمالة غير المنتظمة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن عدد من تقدم للحصول على دعم العمالة اليومية والغير منتظمة بلغ 1.9 مليون شخص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه جرى تدقيق المعلومات الموجودة في استمارات التقديم للحصول على المنحة: "لقينا أسماء متوفيين وأطفال وأصحاب معاشات ومنح من الدولة ومن يمتلكوا حيازة زراعية ولمن يمكلوا سيارات"، لافتا أنه بعد التنقيح وصلوا لـ1.4 مليون شخص.

وشدد سعفان على أنه سيجرى صرف هذه المعونات بدون زحام أو تكدس، وأن كل شخص ستصله رسالة على هاتفه المحمول الذي سجله على الاستمارة بموعد ومكان تسلمه سواء أقرب مكتب بريد أو فرع البنك الزراعي، مؤكدا أنه سيجرى تحديد يوم للمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم.