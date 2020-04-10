سويدية متعافية من كورونا: فوجئت بالمستوى الطبي المتقدم في مصر

قالت ميريت سينفرو مصرية سويدية متعافية من كورونا، إنها دخلت المستشفى بمصر من أجل العلاج ببطاقتها المصرية، وفوجئت بمستوى النظام الطبي والصحي، وتابعت: "شيء على مستوى عالي جداً".

وأضافت ميريت سينفرو، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت متخوفة في بداية الأمر وحاولت الهرب ولكن الطاقم الصحي طمأنها وخضعت للعلاج حتى امتثلت للشفاء.

وتابعت: "اتصلت بشقيقي في السويد وقلت له أنا خائفة ولكن لما تم عزلي في مستشفى العجمي وأثناء صعودي لسيارة الإسعاف تلقيت اتصالاً من وزارة الصحة أخبروني الإجراءات التي سيتم اتباعها معي.. أنا اطمنت وعرفت أن فيه نظام وفيه حد يتواصل".

وأشارت المتعافية من فيروس كورونا، إلى أنها انبهرت بالإجراءات والنظام الصحي عالي المستوى، وتابعت: "النظافة على مستوى عالي والنظام يسير بدقة ..أنا فرحت وقلت للعائلة على ذلك".

وأعربت عن فخرها بمصريتها، وتابعت: "أنا والدتي سويدية ولكن والدي مصري وأفتخر أني مصرية"، مشيرة إلى أنها ظلت في المستشفى لمدة 22 يوماً شعرت أنها وسط أهلها بفضل تعامل الطاقم الطبى معها، وتابعت: "الناس قلبهم كبير ومفيش زيهم ..لم أكن أتوقع شيء مثل ذلك".