والي: توزيع ألف وجبة لغير القادرين بقرية المعتمدية أول يوم حجر صحي

قال النائب علاء والي عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إنه بناء على قرار من محافظ الجيزة تم الإتفاق على أن قرية المعتمدية ستكون تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً وأعلن هذا القرار في المساء وبالفعل تم عمل كوردون حول القرية وتفهم الناس لهذا القرار وتم التوصل معهم لمرحلة تقبل الأمر.

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن هذا القرار ليس سهلاً على نفسيتهم وأشغالهم وبالنسبة لهم شئ جديد، ومرت الأمور اليوم بسلاسة مع وجود بعض المناوشات الصغيرة التي قدرنا على احتوائها، لافتاً إلى أنه تم توفير كافة الخدمات لهم وقامت وزارة التضامن بتوزيع 1000 وجبة ساخنة على الغير قادرين والعمالة اليومية، وتوزيع حوالي 500 كرتونة غذائية لغير القادرين، وتم تجهيز سيارات إسعاف على مداخل ومخارج القرية وذلك في حالة وجود أي طوارئ.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، أنه تم توفير سيارة Atm في خلال ساعتين ونقل أموال عن طريق السيارات المصفحة لتغذية ماكينات الصرف لكي يقدر المواطنين على صرف معاشاتهم، مؤكداً أن الجميع على مستوي المسؤلية.