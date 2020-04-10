وزير التموين ينفي ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن: لا توجد أي مشكلات

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطى السلع الاستراتيجية في مصر يكفي استهلاك 3 أشهر كحد أدنى وأكثر، لافتًا إلى أنه مع قدوم موسم القمح، ستمتلك البلاد احتياطيا استراتيجيا منه يكفي استهلاك 8 أشهر، خاصةً مع استيراد 800 ألف طن قمح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد": "أما بالنسبة للأرز، فقد جرى زراعته العام الماضي، ولدينا أكثر من استهلاكنا حتى الموسم المقبل، ورفضنا تصديره، حيث سيبدأ موسمه في سبتمبر".

وتابع: "لدينا احتياطي من الزيت يكفي استهلاك 5 شهر، ونصدر المكرونة إلى أكثر من دولة، ولدينا تعاقدات لتوريدها حتى شهر أكتوبر، حيث سنورد 20 ألف طن".

ونفى وزير التموين، ما أثير عن ارتفاع أسعار اللحوم، مشددًا على أنه لا توجد أي مشكلة فيها أو في الدواجن، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر توقفت عن تصدير البقوليات خاصة الفول لمنع حدوث أي عجز.