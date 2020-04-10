برلمانية: مشفتش لوزارة البيئة دور في أزمة كورونا

قالت الدكتورة منى منير عضو مجلس النواب، إن وزارة البيئة غير موجودة على أرض الواقع الآن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتساءلت قائلة: "أين دور وزارة البيئة في ظل ما نحن فيه أنا مشفتش ليها دور خالص".

وأضافت منير خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن لدينا كارثة تتمثل في عدم التخلص الآمن للمخلفات الطبية التي يستخدمها المصريين الآن وتلقى في القمامة.

وتابعت: "العاملين في جمع القمامة يدخلون كل منزل ورغم ذلك لم يجرى توفير الأمان لهم ووزارة البيئة لا تقدم دورها رغم أنها أحد الوزارات الهامة في ظل الأزمة التي نعيشها الآن".

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه بشكل دائم بضرورة الحرص على صحة المصريين، ويتابع ذلك بنفسه بشكل مستمر، وتابعت: "مش ممكن الرئيس يوجه كل وزير يعمل شغله".