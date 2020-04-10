التعليم العالي: القوات المسلحة حولت 7 مدن جامعية لحجر صحي بوقت قياسي

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن القوات المسلحة تمكنت في وقت قياسي من تحويل عدد من المدن الجامعية إلى أماكن للحجر الصحي الأمر الذي تم تنفيذه في 7 مدن جامعية على مدار 24 ساعة على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدن الجامعية التي تم تأهيلها لاستضافة بعض المرضى أثناء فترة الحجر الصحي، تم تحديدها في القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلوان والمنيا والمنصورة وأسيوط.

وأضاف أنه تم تنفيذ مبادرة "خليك مستعد"، من أجل يتم تدريب عدد كبير من المواطنين للوقاية من فيروس كورونا وتم إقامة برنامج تعليمي للطلاب للتعرف على كيفية عمل أجهزة التنفس الصناعي، وكيفية إجراء المسوحات للمصابين وكيفية سحب عينات الدم من المرضى وهو ما منح جميع المشاريع في المبادرة الخبرة اللازمة في التعامل مع الفيروس.

وأشار خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أنه تم تجربة حوالي 4500 طالب في المجال الطبي للتعامل فيروس كورونا.