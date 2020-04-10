محمود محيي الدين: سنغافورة واليابان وكوريا أفضل 3 دول تعاملت مع كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أزمة انتشار فيروس كورونا كاشفة لمقدرات الدول، ومنشئة حيث سيترتب عليها أوضاع جديدة.

وأضاف محيي الدين خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عبر "سكايب"، في حلقة اليوم من برنامج "معكن"، الذي يعرض على شاشة "cbc"، أن أهم 3 دول على مستوى التعامل مع الأزمة، هي سنغافورة وكوريا واليابان: "هم الأفضل في تصنيف رأس المال البشري على مستوى العالم".

وتابع، أن البنك الدولي أجرى منذ 3 سنوات، مشروعا لقياس أداء رأس المال البشري، بدلًا من المؤشرات المعتادة للتنمية: "ضمن هذا المشروع، جرى تصنيف الدول الأعضاء في البنك الدولي، وكانت دولة سنغافورة التي بدأت التنمية منذ الستينيات سبقت دول العالم المتقدم".

وأشار إلى أن الوعي من خلال التعليم والتدريب والتنسيق مع قيادات الدولة يجعل الدول قادرة على التعامل مع أي أزمة منذ انتشار فيروس كورونا، وهو ما حدث مع الدول الثلاث.