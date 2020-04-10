طارق شوقي: التعليم يتقدم في مصر بشكل سريع للغاية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الأمور التعليمية تتقدم في مصر بخطوات سريعة جدا وسنشعر بهذا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "بدأنا في سبتمبر 2018 وطبقناه حتى تانية ابتدائي، واختلفت المناهج وطرق التقييم، ولم يكن وصل التطور للسنوات الأول إلا في أولى وتانية ثانوي".

وتابع: "كل سنوات النقل كانت تمتحن على مستوى المدرسة، وكان الكل بياخد دروس ومش بيتعلم كتير، وكان فيه ناس توصل لحد الإعدادية مش بتعرف تقرأ وتكتب".

واستطرد: "الظروف اللي إحنا فيها سرعت بتطبيق نموذج تعلمي هيكون ليه فوائد كبيرة على البلاد، ورب ضارة نافعة، وعدم نزول الولاد سمحلنا نغير أسلوب تقييم أدائهم"، مؤكدا أن التقييم لم يكن له في الفترة الماضية قيمة علمية كبيرة وتحول إلى مشروع سيفيدهم بشكل كبير.