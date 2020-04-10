فايا يونان: الإصابة بفيروس كورونا غير معروفة حتى مع اتخاذ الاحتياطات

قالت الفنانة فايا يونان، إن إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد لا يوجد له طريقة معروفة حتى الآن للإصابة به بالرغم من اتخاذ كافة التدابير الوقائية: "ممكن أفحص حالي ما يكون معي الفيروس، والتقطه بطريقة ما حتى لو واخدة كل الإجراءات".

وأضافت "يونان" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الحرب الحالية تجاه فيروس كورونا هي حرب صعبة مع عدو غير مرئي: "مش سهل على الجميع الاقتناع بتلك وجهة النظر، ولكن يجب مراعاة اتخاذ مسافات أمان حتى لا نؤذي ناس ما نعرفهم"، موضحة أنها أطلقت حفلة عن طريق "الأونلاين" تماشيا مع القرارات المتخذة لمنع التجمعات وما إلى ذلك: "هذا الفيروس غيرنا كلنا، وبقالي أسبوعين محطتش ميك أب وحطيته بسبب حديثي معاكي".

وظهرت والدتها معها ضمن المداخلة ورحبت بها "الشاذلي"، وقالت والدة فايا لها: "أنا كتير مبسوطة إني بسمع صوتك عنا في البيت، أنا كتير بحبك"، متابعة: "شو قهوتك سادة"، لترد عليها "الشاذلي": "لا قهوتي مظبوطة".

وغنت "يونان" أغنية "وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة".