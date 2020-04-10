شوقي: المهارات التي سيكتسبها الطلاب من المشروعات البحثية مهمة للغاية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المهارات التي سيكتسبها الطلاب من المشروعات البحثية مهمة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، أن من بين هذه المكاسب هو البحث على المعلومة والعمل الجماعي وكيفية كتابة المراجع، وكيفية الرد على الأسئلة، وكيفية كتابة البحث في الأساس.

وتابع أن الطلاب لن يكتبوا البحث في ساعتين كما هو الحال في الامتحانات العادية، بل سيترك لهم فرصة الكتابة 4 أو 5 أسابيع، مضيفا: "كمان عايزنهم يبحثوا بنفسهم ويدخلوا المكتبة الرقمية اللي فيها مواد مختلفة هتفيدهم".