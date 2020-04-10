شوقي: دور المدرس وولي الأمر أساسي في توجيه الطلاب خلال عمل البحث

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دور المدرس أساسي في توجيه الطلاب لمعرفة كيفية عمل المشروعات البحثية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "وكذلك دور الأب والأم والأسرة ككل مهم جدا، لأن اللي بيعملنا حب المعرفة هم الجدود والأهالي والآباء، وكل المطلوب من الأب والأم هو إنه يشاور لابنه في المكتبة على حاجة معينة ويوجهه ويسيبه، ويحط رجله على أول سلمة مش أكتر".

وتابع: "سنعلن عن الفصول الافتراضية يوم الاثنين، وهو عبارة عن شات هيكون فيه أولياء الأمور والمدرس والطلاب اللي في نفس الفصل، وأولياء الأمور هيعرفوا الولاد بيتكلموا في إيه لكن مش هيدخلوا في النقاش".