وزير التعليم محذرا أولياء الأمور: كتابة البحث للطالب يحرمه من المعرفة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من سيكتب البحث بنفسه من أولياء الأمور لنجله يحرمه من التعلم والمعرفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "ممكن أجيب لابني كل يوم الأكل، وهيكبر ومش هيعرف يطبخ، وهيطلع في الآخر خيبان، لكن أنا أساعده وأوجهه فقط، لأني بحاول أديله المهارة ولو غلط مش عيب وهنصححله خطأه".

وتالع: "لغينا لغة ساقط وناجح، وشال مادة، والأول والأخير، الكل مجتهد وبيحاول، وإنه يطلع كل سنة ويتقدم دا المهم".

وأكد على ضرورة ترك الطلاب يكتبون البحث ويبحثون بأنفسهم وعدم الامتثال لمن يدعو للتوجه لكتابته في المكتبات، و"مفيش داعي ناس تقول هعملهولكم لأن لو حد عمله هيبوظ الدنيا، والسايبر والمكتبات هيبتزونا، سيبوا الأولاد يعملوه لنفسهم".