خبير سيارات: السوق الأوروبية ستستبدل الروبوت بالعمالة بسبب كورونا

قال المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات، إن سوق السيارات ستشهد انفراجة كبيرة فور انحسار الفيروس، حيث إن الوضع الحالي هو وضع تأجيل لعمليات الشراء وليس إلغاؤها، وأن نسبة النمو ستكون كبيرة .

وأضاف مسروجة أن صناعة السيارات في العالم ستتأثر، خاصة في أوروبا بعد ارتفاع أعداد المصابين فيها، وستقوم الشركات في العمل على تقليل العمالة في المصانع واستبدالها بالروبوت وغيرها حتى لا تترك مجال لانتشار الأوبئة مرة أخرى.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية ستكون محط إتمام كبير من الشركات والمصانع بعد انتهاء وباء كورونا.

وأضاف أن السوق المصرية بعد كورونا ستكون سوق واعدة وستفتح أعين المستثمرين على ضخ استمارات كبيرة في مصر، خاصة في صناعة السيارات.