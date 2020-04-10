عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: كورونا يتفشى بين العمال القطريين

علق الدكتور مجدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، على مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن انتشار فيروس كورونا بين العمال في قطر، قائلا إن المجلة تعد من أصدق وأدق المجلات السياسية في العالم، ويحاول النظام القطري إخماد أي مشكلات تحدث داخل بلاده.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، التي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، أن المجلة أشارت إلى أنه نظرا لقرب تنظيم كأس العالم في قطر تم استقطاب ما يقارب 2 مليون من العمالة لإنشاء الاستادات الخاصة بالمونديال وهؤلاء العمال يقيمون في معسكرات تشبه معسكرات النازية، كما أنهم لا يقدمون لهم الخدمات الصحية والأغذية التي تقدم لهم تعتبر بسيطة.

وأشار "عفيفي" إلى أن هذه العمالة تعمل مثل الأيام العادية قبل كورونا ولم تتخذ إجراءات تخفيف العمالة، ويتم نقلهم عبر أتوبيسات بداخل كل أتوبيس يتكدس حوالي 50 أو 60 عاملا في أجواء غير صحية ما أدى لتفشي للفيروس من بين هذه العمال ويتم معاقبة من يحاول الشكوى أو الاعتراض على أحوالهم بالطرد أو الترحيل من قطر، حتى أصبحت هذه المشكلة قنبلة قريبة الانفجار.

وأكد أن المجلة رصدت أعداد كبيرة مصابة بالفيروس بين هذه العمالة، تتراوح ما بين 200 إلى 1000 شخص، الأعداد ليست محددة، لأن البعض من يعمل في هذه المنشآت يعمل مباشرة والبعض الآخر بشكل غير مباشر، وهناك حالة من الذعر لتفشي الفيروس بشكل أكبر.