"التموين" تطمئن المواطنين: توافر السلع الغذائية في رمضان بأسعار مخفضة

طمأن المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، المواطنين بأن شهر رمضان سيشهد توافر كل السلع في جميع المنافذ الخاصة بالوزارة بأسعار مناسبة وبجودة منافسة، لكن يهمنا أيضاً خلال شهر رمضان وجود معارض "أهلاً رمضان" لأن المواطنين تعودوا عليها منذ أكثر من 3 سنوات.

وأضاف حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا العام ونتيجة إلغاء فعاليات المعارض المركزية التي كان يتم إقامتها كل عام تم عمل معارض "أهلاً رمضان" في كل السلاسل التجارية في مصر بمعنى أن كل السلاسل التجارية تقيم لمعرض أهلاً رمضان بأسعار مخفضة على السلع الأساسية كلها ينسب تصل من 15 إلى 20%.

وتابع، أن كل سلسلة تجارية تضع علامة أهلاً رمضان معناها أن الأسعار فيها بالسلع الأساسية مخفضة بنسبة من 15 إلى 20%، وأن هذا العام المواطنون لا يحتاجون الذهاب إلى المعرض فالمعرض بجانبهم، مشيراً إلى توافر كل السلع التي كان يتم شراؤها من معرض أهلاً رمضان موجودة في كل السلاسل التجارية المعروفة حوالي أكثر من 1800 سوبر ماركت بمشاركة أكثر من 79 شركة من شركات المواد الغذائية، بالإضافة لوجود أكبر شركتين للتسويق والتجارة الإلكترونية مشتركين معنا من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بهم وتوصيل السلع الغذائية إلى المنزل من خلال أكثر من 1300 مندوب توصيل.

واستكمل، أن هذا العام معرض أهلاً رمضان سيشهد طفرة في الانتشار غير مسبوقة، "رب ضرة نافعة" ونتيجة ظروف انتشار فيروس كورونا وإلغاء الفعاليات التي يوجد بها التجمعات تم الوصول إلى المواطنين بطريقة جديدة إليهم بنفس الإنجازات التي كانت تكون موجودة.

وأوضح، أنه بدءاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير التموين أكدوا مراراً على وجود فائض كبير جداً من كافة السلع الأساسية، وأن الآليات التي تتحكم في سعر المنتج هي آليات العرض والطلب، منوهاً بأن وجود تخفيضات على السلع وسط الأزمة العالمية وانتشار فيروس كورونا فذلك يعني وجود احتياطيات كبيرة جداً من السلع بدليل أن التجار يقومون بتخفيض الأسعار.

وأكد أننا لا نعلن احتياطيات فقط ولكن يوجد دليل واقعي وهي توافر كل السلع بوفرة كبيرة وأسعار مميزة وكل مستهدف يقدر يجد كل ما يحتاجه، وهو ما يؤكد أن الوضع آمن بشكل كبير وأنه لا قلق من ناحية المواد الغذائية.